NBC: Минюст США обвинил Трампа по трем пунктам в деле о штурме Капитолия Фото: REUTERS

Министерство юстиции США предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.

Телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с письмом ведомства, сообщил, что экс-президент США обвиняется в преступном сговоре и оказании давления на свидетелей, а также в умышленном поражении в правах под видом соблюдения закона.

Днем ранее сам политик заявлял, что ожидает ареста и обвинения по делу о штурме Капитолия, а Министерство юстиции США дал ему четыре дня для дачи показаний по этому делу.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа поддержали инициативу своего лидера об отмене результатов президентских выборов и устроили штурм Капитолия с целью прервать проходившую там совместную сессию Конгресса США.

Полицейские, применяя оружие, с трудом сдерживали толпу протестующих. В результате четыре человека погибли, более 50 получили различные травмы и примерно столько же были задержаны.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден назвал этот протест попыткой госпереворота.