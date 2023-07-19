Врач рассказал, как будут диагностировать рак в будущем Фото: pexels.com

В будущем возможны два сценария диагностики и лечения раковых опухолей. Один из них будет предполагать умную компьютерную томографию, которая сразу сможет определить тип рака. Об этом рассказал доктор медицинских наук Евгений Сирота в беседе с «Газетой.Ru».

Вторым же сценарием он назвал создание 3D-модели опухоли, которая позволит сразу провести виртуальную операцию. Но пока технологии еще не шагнули так далеко вперед.

Онколог Александр Серяков рассказал о первых симптомах рака простаты. Специалист рассказал, что боль при мочеиспускании и нарушения в самом процессе могут быть сигналом для того, чтобы обратиться к врачу. Эти его слова привели на сайте телеканала 360.

Удивительным свойством в плане лечения выделился и COVID-19. На портале RT опубликовали слова иммунолога Владимира Болибока, который рассказал о некоторых случаях, в которых пациенты с ковидом прошли через цитокиновый шторм, который помог людям избавиться от рака.