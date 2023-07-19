Минюст России внес The Altai Project в перечень нежелательных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло The Altai Project в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

«Минюстом России в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация The Altai Project (США)», – сказано на сайте ведомства.

Как объяснили в Минюсте, организация была внесена в список нежелательных в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации The Altai Project. Главным направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири – 2», заявили в ведомстве. По данным Генпрокуратуры, The Altai Project призывала жертвовать деньги на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода.