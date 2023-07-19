Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 июля 2023 16:16

Азербайджан исключил из списка нежелательных персон 58 зарубежных журналистов

Исключение журналистов из списка приурочили ко Дню национальной печати
Сергей КУДРИН
Азербайджан исключил из списка нежелательных персон 58 зарубежных журналистов

Азербайджан исключил из списка нежелательных персон 58 зарубежных журналистов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Азербайджана приняли решение исключить из списка нежелательных лиц, которым запрещён въезд в страну за незаконное пересечение границы, 58 журналистов. Среди них есть ряд граждан Российской Федерации. Решение приурочили ко Дню национальной печати, который отмечают в Азербайджане 22 июля, сообщили в МИД страны.

«В рамках "Года Гейдара Алиева" и в 148-ю годовщину создания национальной печати азербайджанская сторона приняла решение об исключении из списка нежелательных лиц имен 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших бывшие оккупированные территории страны», - говорится в заявлении ведомства.

В список журналистов и медийных лиц, которым снова разрешён въезд в Азербайджан, попали корреспондент «Аргументов и фактов» Александр Колесниченко, журналисты «Авторевю» Александр Виноградов и Константин Сорокин, замглавред «ВВП» Дмитрий Бавырин, корреспондент Первого канала Иван Прозоров, а также журналисты Андрей Баклашов, Светлана Курчицкая и Александра Рыжакова.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в санкционный список двух журналистов «Комсомольской правды».