Азербайджан исключил из списка нежелательных персон 58 зарубежных журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Азербайджана приняли решение исключить из списка нежелательных лиц, которым запрещён въезд в страну за незаконное пересечение границы, 58 журналистов. Среди них есть ряд граждан Российской Федерации. Решение приурочили ко Дню национальной печати, который отмечают в Азербайджане 22 июля, сообщили в МИД страны.

«В рамках "Года Гейдара Алиева" и в 148-ю годовщину создания национальной печати азербайджанская сторона приняла решение об исключении из списка нежелательных лиц имен 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших бывшие оккупированные территории страны», - говорится в заявлении ведомства.

В список журналистов и медийных лиц, которым снова разрешён въезд в Азербайджан, попали корреспондент «Аргументов и фактов» Александр Колесниченко, журналисты «Авторевю» Александр Виноградов и Константин Сорокин, замглавред «ВВП» Дмитрий Бавырин, корреспондент Первого канала Иван Прозоров, а также журналисты Андрей Баклашов, Светлана Курчицкая и Александра Рыжакова.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в санкционный список двух журналистов «Комсомольской правды».