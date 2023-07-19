Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму

Крым. Дым от пожара на войсковом полигоне в Кировском районе. Фото: Елена Гриценко/ТАСС

С причинами пожара на военном полигоне в Крыму предстоит разобраться, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

«С причинами пожара надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», – сказал глава государства.

По мнению Путина, пожар на военном полигоне будет непродолжительным. Вместе с тем он призвал быть аккуратными в связи с инцидентом.

Напомним, из-за пожара на военном полигоне в Крыму был перекрыт участок трассы «Таврида». В результате инцидента никто не пострадал. Были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения более двух тысяч человек. Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что на полигоне продолжают раздаваться взрывы.