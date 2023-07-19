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НовостиВ мире19 июля 2023 16:39

Около 3,8 тысяч человек задержали во время беспорядков во Франции

Треть задержанных оказались несовершеннолетними
Сергей КУДРИН
Около 3,8 тысяч человек задержали во время беспорядков во Франции

Около 3,8 тысяч человек задержали во время беспорядков во Франции

Фото: REUTERS

Около 3,8 тысяч человек задержали в общей сложности во время массовых беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским 17-летнего водителя. Ещё 345 человек задержали уже после беспорядков. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

«В общей сложности около 3,8 тысяч человек были задержаны. Они были выведены с улиц и не смогли продолжить причинять ущерб гражданам и зданиям», - заявил Дарманен.

Руководитель французской полиции также заявил, что третью задержанных оказались подростки, их средний возраст составляет 17-18 лет. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявлял, что 1056 из задержанных приговорены к лишению свободы.

Ранее KP.RU сообщил, что французские депутаты уже начали требовать выйти из Шенгена, чтобы избежать дальнейших беспорядков.