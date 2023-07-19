Около 3,8 тысяч человек задержали во время беспорядков во Франции Фото: REUTERS

Около 3,8 тысяч человек задержали в общей сложности во время массовых беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским 17-летнего водителя. Ещё 345 человек задержали уже после беспорядков. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

«В общей сложности около 3,8 тысяч человек были задержаны. Они были выведены с улиц и не смогли продолжить причинять ущерб гражданам и зданиям», - заявил Дарманен.

Руководитель французской полиции также заявил, что третью задержанных оказались подростки, их средний возраст составляет 17-18 лет. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявлял, что 1056 из задержанных приговорены к лишению свободы.

Ранее KP.RU сообщил, что французские депутаты уже начали требовать выйти из Шенгена, чтобы избежать дальнейших беспорядков.