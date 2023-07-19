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НовостиПроисшествия19 июля 2023 16:57

Аксенов: Ситуация с пожаром на полигоне в Крыму нормализуется в течение суток

На полигоне взорвалась часть боеприпасов, сообщил глава полуострова
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Крыма пообещали, что ситуация с пожаром на полигоне нормализуется в течение суток

Власти Крыма пообещали, что ситуация с пожаром на полигоне нормализуется в течение суток

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с пожаром на военном полигоне в Крыму нормализуется в течение суток, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Мы ожидаем, что благодаря принятым мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток», – сказал глава Крыма на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Аксенова, из-за пожара на полигоне взорвалась часть боеприпасов. В результате инцидента жертв, пострадавших и разрушений нет, сообщил он.

Напомним, из-за пожара на военном полигоне в Крыму был перекрыт участок трассы «Таврида». Были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения более двух тысяч человек. Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что на полигоне продолжают раздаваться взрывы.

Как писал сайт KP.RU, Путин поручил разобраться в причинах пожара на полигоне в Крыму и оказать помощь людям, пострадавшим в результате инцидента.