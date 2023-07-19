Аналитик Хайдер: 21 июля ЦБ поднимет ключевую ставку до 8% Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 июля ЦБ проведет заседание, на котором будет обсуждаться поднимать ли ключевую ставку или оставить ее на прежнем уровне. Текущая ставка, которая не менялась с 16 сентября 2022 года, составляет 7,5% годовых. Эксперты сходятся во мнении, что показатель будет повышен.

Динамика потребительских цен в июне 2023 года показала, что все дорожает. Потребительские цены выросли на 0,37% (в мае – на 0,31%). Месячный прирост цен, скорректированный с учетом сезонности (SA), продолжил увеличиваться и составил 0,52% (в мае – 0,39%), а в годовом выражении этот показатель будет соответствует 6,4%.

Инвестиционный советник Юлия Хайдер уверен, что ключевая ставка будет расти. Можно ожидать повышения на 50 базисных пунктов, тогда ставка дойдет до 8%.

- Более высокое повышение ставки на очередном заседании Банка России на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых я не ожидаю, так как прирост цен в годовом выражении еще находится в диапазоне прогнозируемой инфляции, - сказал он РИАМО.

С такой оценкой согласился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

- Мы полагаем, что повышение [Центробанком] ключевой ставки в эту пятницу на 50 б.п., до 8%, с сохранением жесткого сигнала в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет в моменте значимого влияния на курс рубля, - сказал он газете "Известия".

Еще в начале июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что учитывая сложившуюся обстановку возникнет необходимость повышения ключевой ставки, передает Пятый канал.

Повышение ставки позволит рублю укрепиться. Экономисты предположили, что к концу 2023 года доллар будет стоить в районе 65 или 70 рублей, передает телеканал "360".