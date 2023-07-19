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НовостиЭкономика19 июля 2023 17:04

Минтранс России субсидирует в отечественную авиаотрасль 58 млрд рублей в 2023 году

Российские авиакомпании увеличили количество перевозок пассажиров на 18%
Сергей КУДРИН
Минтранс России субсидирует в отечественную авиаотрасль 58 млрд рублей в 2023 году, фото: Василий Доенин/ТАСС

Минтранс России субсидирует в отечественную авиаотрасль 58 млрд рублей в 2023 году, фото: Василий Доенин/ТАСС

Министерство транспорта Российской Федерации направит в 2023 году 58 млрд рублей на субсидирование авиационной отрасли страны. Об этом заявил 19 июля глава Минтранса Виталий Савельев.

Согласно последним данным за текущий год, российские авиакомпании заметно нарастили объёмы пассажирских перевозок. Число перевозимых пассажиров выросло до 47,5 млн человек в первом полугодии 2023 года, рост составил 18 %, по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Савельев подчеркнул, что сегодня российские авиакомпании осуществляют перелёты в 24 страны, а также регулярно перевозят пассажиров внутри России.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё одна российская авиакомпания начала возить пассажиров в Грузию. Как это повлияет на стоимость билетов, и как изменился маршрут перелёта - читайте в нашем материале.