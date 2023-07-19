Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 50 лет Фото: EAST NEWS

После 50 лет людям важно начать реже есть красное мясо, а вместо него употреблять легкий белок — мясо индейки, курицы или перепелки. Такой совет дала диетолог Ирина Писарева в беседе с NEWS.ru. Она также добавила, что именно из-за недостатка белка стареет кожа.

— Помимо диетического мяса, рекомендую есть больше рыбы и морепродуктов, которые содержат большое количество омега-3. Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание, — подчеркнула Писарева.

Еще она рассказала, как снизить ломоту в костях и суставах у пожилых людей. Диетолог порекомендовала добавить в привычный рацион больше продуктов, содержащих кальций. Химический элемент есть в кисломолочных продуктах, а при их непереносимости можно есть продукты из соевого молока.

Писарева советует после 50 лет отказаться от чая и кофе, заменив эти напитки на обычную воду. Вода будет нормализовать пищеварение, которое замедляется со временем.

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