Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье19 июля 2023 17:08

Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 50 лет

Диетолог Писарева: людям после 50 лет необходимо есть меньше красного мяса
Роман ПОЛОСИКОВ
Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 50 лет

Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 50 лет

Фото: EAST NEWS

После 50 лет людям важно начать реже есть красное мясо, а вместо него употреблять легкий белок — мясо индейки, курицы или перепелки. Такой совет дала диетолог Ирина Писарева в беседе с NEWS.ru. Она также добавила, что именно из-за недостатка белка стареет кожа.

— Помимо диетического мяса, рекомендую есть больше рыбы и морепродуктов, которые содержат большое количество омега-3. Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание, — подчеркнула Писарева.

Еще она рассказала, как снизить ломоту в костях и суставах у пожилых людей. Диетолог порекомендовала добавить в привычный рацион больше продуктов, содержащих кальций. Химический элемент есть в кисломолочных продуктах, а при их непереносимости можно есть продукты из соевого молока.

Писарева советует после 50 лет отказаться от чая и кофе, заменив эти напитки на обычную воду. Вода будет нормализовать пищеварение, которое замедляется со временем.

Ранее KP.RU рассказывал о пользе черники для пожилых людей. Эти ягоды способны понижать артериальное давление и улучшать работу мозга. Помимо этого, в ней содержится множество полезных микронутриентов, влияющих на работу сердечно-сосудистой системы.