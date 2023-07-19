Врач назвал продукт, который позволяет бороться с онкологией Фото: pixabay.com

Уже с середины лета начинают поспевать ягоды смородины большинства сортов. При этом не все знают о полезных свойствах любимых ягод, некоторые из которых позволяют подавлять злокачественные опухоли. Об этом рассказал терапевт Тимур Асанов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— Белая смородина из всех видов наиболее гипоаллергенна. Ее употребление способствует уничтожению микробов и воспалений. В белой смородине содержится целый комплекс из минеральных веществ и витаминов. Каждый из них может подавлять развитие злокачественных опухолей, — подчеркнул Асанов.

Не менее полезна и красная смородина, которая богата на витамины и позволяет укреплять сердечно-сосудистую систему. Также сок из красной смородины может понизить температуру и помочь в борьбе с лихорадкой.

При этом самой полезной терапевт назвал черную смородину, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки, витамины С и Е, а также множество других полезных компонентов.

Ранее KP.RU писал, что в Роспотребнадзоре рекомендуют покупать больше сезонных ягод и заменять ими десерты, пока есть возможность покупать местные плоды. В ведомстве отметили, что большинство сезонных фруктов и ягод принесут пользу организму.