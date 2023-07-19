Путин одобрил внедрение электронных виз в России с 1 августа 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о запуске электронных виз в Российской Федерации с 1 августа 2023 года. С соответствующим предложением Голикова выступила во время совещания президента с членами правительства по видеосвязи.

«Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы», - заявила Голикова.

Владимир Путин одобрил запуск системы со следующего месяца. Также было предложено сохранить перечень из 52 стран, граждане которых первыми смогут получать электронные визы для посещения России. В список добавят три новых государства: Камбоджу, Мьянму и Вьетнам.

Ранее KP.RU сообщил, что российские авиакомпании получат 58 млрд субсидий в 2023 году, в связи с ростом объёмов перевозок пассажиров.