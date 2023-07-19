Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи в размере 1,3 миллиарда долларов, сообщает Министерство обороны США.

«Сегодня Министерство обороны объявлет о новом пакете помощи в области безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя. Общая сумма пакета составляет 1,3 миллиарда долларов», – говорится на сайте ведомства.

Как уточнили в Пентагоне, в пакет помощи войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-мм артиллерийские боеприпасы, оборудование для разминирования, трубчатые направляющие ракетной пусковой установки с оптическим отслеживанием и проводным наведением, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Кроме того, Киев получит от Вашингтона высокоточные авиационные боеприпасы, средства противодействия дронам и радиоэлектронной борьбы, 150 бензовозов, 115 автомобилей для буксировки и перевозки техники, 50 эвакуаторов, оборудование для охраны портов и тактические системы связи.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В нем кассетные боеприпасы, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Эта поставка оценивается в 800 миллионов долларов.