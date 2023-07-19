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НовостиПолитика19 июля 2023 18:00

ООН заявила о приверженности работе по облегчению российского сельхозэкспорта

Приверженность ООН зерновой сделке остается в силе безотносительно 90-дневного срока, отметили в организации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ООН заявила о приверженности работе по облегчению российского сельхозэкспорта

ООН заявила о приверженности работе по облегчению российского сельхозэкспорта

Фото: EAST NEWS

Организация объединенных наций привержена работе по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции из России, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наша приверженность Черноморской инициативе, меморандуму о взаимопонимании остается в силе безотносительно 90-дневного срока», – сказал он в ходе брифинга.

Дюжаррик добавил, что генсек ООН не контролирует работу международной банковской системы SWIFT и банков.

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год так и не были реализованы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что сделка может быть возобновлена, если страны Запада пересмотрят свое отношение к исполнению обязательств.

Сайт KP.RU разбирался, почему Россия решила выйти из зерновой сделки.