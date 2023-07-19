Путин припомнил Савельеву их спор о закупке самолётов у Запада Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, проводя совещание по видеосвязи с членами правительства, припомнил главе Министерства транспорта Виталию Савельеву их спор в прошлые годы о необходимости собственного авиастроения и недоверии к западным партнёрам.

- А помните, когда вы еще были руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов? Мы с вами даже условно ругались на этот счет - вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все так хорошо, и они хорошие, - напомнил Путин.

Теперь, добавил президент, российские авиастроители не могут быстро нарастить производство отечественных самолётов в должных объёмах. Воспоминания о споре были вызваны докладом Савельева о росте тарифов и росте стоимости авиабилетов. По мнению Путина, излишнее доверие к западным партнёрам в прошлом также стало причиной нынешних проблем. Президент выразил надежду, что и эти задачи будут решены.

Ранее KP.RU сообщил, что российские авиакомпании получат в 2023 году субсидирование на 58 млрд рублей.