Врач рассказала, как бороться с избыточной потливостью Фото: Shutterstock

Чтобы избавиться от избыточного потоотделения, стоит использовать антиперспиранты, а не дезодоранты. Однако делать это надо правильно. Об этом рассказала врач-дерматолог Мария Журавлева в беседе с «Газетой.Ru».

Она посоветовала наносить антиперспирант вечером, а смывать его утром. Это поможет не только избавиться от запаха, но и не навредить своей коже.

При этом проблемы с кожей, безусловно, могут быть вызваны не только излишней потливостью. Они могут появиться на фоне проблем с желудочно-кишечным трактом. Этим поделилась дерматолог Нана Носарева, слова которой опубликовали на портале телеканала 360. Специалист отметила, что говорить о проблемах с ЖКТ может жирная и блестящая кожа лица и различные высыпания.

Сами же высыпания на коже могут свидетельствовать о том, что человек употребляет много сахара. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис, слова которого опубликовали «Известия». Он также отметил, что из-за большого потребления сахара кожа человека быстрее стареет.