Эксперт оценил перспективность вложения в валюту Фото: Евгения ГУСЕВА

Вкладывать свои сбережения в валюту для получения прибыли сейчас не самое лучшее решение, но валюта подходит для тех, кто хочет сохранить свои деньги. Такой совет дал финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».

— Если речь идет о периоде на полгода-год вперед и о сохранении денег, а не о получении дополнительной прибыли, то тогда в валюту вкладываться можно и нужно, — подчеркнул эксперт.

При этом на мировом рынке валют сейчас наблюдается сильное волнение на фоне слухов о создании валюты БРИКС. Экономист Александр Дудчак заявил, что появление этой валюты может реально потеснить доллар во всем мире, что скажется на положении США. Эти слова специалиста опубликовали на сайте телеканала 360.

Удивительный факт, но сейчас лучшей валютой в мире остается доллар. Правда, не американский, а зимбабвийский. Это следует из исследования экономистов, которые рассчитали динамику зимбабвийской валюты по отношению к американскому доллару. В июне валюта Зимбабве выросла почти на 42 процента по отношению к американской. Об этом рассказали на сайте ОТР.