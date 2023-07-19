Политолог Косоруков: для вывоза зерна из страны Украина должна начать переговоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы вывозить с территории Украины зерно, руководству страны надо прекратить все боевые действия и сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал политолог Артем Косоруков в беседе с РИАМО.

Он также назвал безумием планы Киева о возобновлении зерновой сделки без участия России, поскольку в таком случае нет гарантий безопасности для проходящих судов.

При этом, несмотря на рвение Украины экспортировать зерно, правительства Болгарии, Польши, Венгрии, Словакии и Румынии продлили запрет ввоза украинского зерна в страны. Об этом рассказали на сайте телеканала 360.

Например, в Польше удивлены объемом импортируемого зерна с Украины, поскольку это вызвало множество недовольств польских фермеров. Профессор Варшавского Университета Аркадиуш Артышак заявил, что в 2022 году объем импорта украинского зерна увеличился в 168 раз по сравнению с 2021 годом. Его слова опубликовали на портале Life.ru.