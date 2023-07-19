Путин озвучил потери российских аграриев из-за зерновой сделки

Путин заявил, что российские аграрии потеряли из-за зерновой сделки 1,2 млрд долларов Фото: REUTERS

Российские аграрии потеряли из-за действия Черноморской зерновой инициативы 1,2 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для российских сельхозпроизводителей это обернулось прямыми потерями и убытками. Из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 миллиарда долларов», – сказал он в ходе совещания с членами правительства России.

По словам главы государства, российские производители удобрений потеряли из-за зерновой сделки еще больше – 1,6 миллиарда долларов. Вместе с тем рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и международных финансовых расчетов привели к падению рентабельности поставок в два раза, отметил Путин.

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год так и не были реализованы.

Сайт KP.RU разбирался, почему Россия решила выйти из зерновой сделки.