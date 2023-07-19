Набиуллина считает возможным массовое внедрение цифрового рубля с 2025 года Фото: Shutterstock

Массовое внедрение цифрового рубля в РФ может начаться с 2025 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Мы начнем с базовых операций и в следующем году будем расширять на другие операции, в том числе платежи в одно касание. Будем тестировать переводы между юридическими лицами, смарт-контракты. Когда убедимся, что все гладко работает, примем решение о дополнительном масштабировании. По нашей оценке, это может произойти начиная с 2025 года», – сказала она.

По словам главы Центробанка РФ, сейчас регулятор обсуждает с некоторыми странами варианты интеграции национальных цифровых валют. Председатель ЦБ сообщила, что в платформе цифрового рубля заложена возможность трансграничного международного взаимодействия.

Напомним, Госдума приняла закон о цифровом рубле. В документе прописаны основные понятия и положения, позволяющие начать внедрение в России такой валюты. Сайт KP.RU рассказывал, что стоит знать о цифровом рубле обычным людям.