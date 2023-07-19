Украина хочет проводить суда с зерном по Черному морю под конвоем других стран Фото: REUTERS

Власти Украины после выхода России из зерновой сделки могут обратиться к ООН с предложением проводить по Черному морю корабли с украинским зерном под охраной судов других стран, сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», – сказал секретарь СНБО Украины в эфире телеканала «Рада».

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год так и не были реализованы.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул инициативу продолжить зерновую сделку без России и обратился предложением к Турции и ООН, заверив, что якобы нашлись судовладельцы, которые готовы к этому. Но ни одного из числа якобы заверивших о своей готовности сумасшедших так и не назвал. Посол Украины в Турции Василий Бондарь, развивая инициативу своего шефа, заявил, что власти его страны допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту – через территориальные воды Болгарии и Румынии.