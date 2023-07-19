На Украине сообщили о сильном взрыве во Львове

Сильный взрыв прогремел во Львове Фото: REUTERS

Сильный взрыв прогремел вечером в среду, 19 июля, во Львове, сообщает украинское издание «Страна».

Воздушная тревога в Львовской области не объявлялась. О подробностях инцидента пока неизвестно.

Напомним, во вторник, 18 июля, взрывы произошли в Одессе и Николаеве на юге Украины, сработала систем противовоздушной обороны. В семи регионах страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее в российском Минобороны заявили, что в ночь на 18 июля был нанесен удар по объектам, где готовились теракты в отношении России с применением дронов, а также по местам изготовления такого вооружения на судоремонтном заводе около Одессы.

Как писал сайт KP.RU, ночью 17 июля взрывы прогремели в Херсоне. За день до этого серия взрывов произошла в Харькове, а 15 июля украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сумах.