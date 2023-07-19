Икону «Троица» Рублева перевезли в реставрационный Центр имени Грабаря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря.

Как рассказала журналистам заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра имени Грабаря Елена Проханова, какое-то время специальный ящик, в котором перевезли реликвию, нельзя вскрывать, поскольку он должен «адаптироваться к помещению».

Для иконы в реставрационном центре подготовили специальное помещение с температурой воздуха 19 градусов и влажностью 50-55%. В нем установлены специальные светодиодные светильники, а также имеется газовая система пожаротушения и охрана.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 12 июля, состоялась церемония утверждения договора между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование последней иконы «Троица». Соглашение заключено на 49 лет, документ предусматривает возможность продления.