Росгвардейцам могут запретить размещать свои фото в интернете и СМИ

Росгвардейцам могут запретить размещать в сети информацию о себе и своих близких. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцам могут запретить размещать свои фото в сети и средствах массовой информации. Такую поправку к законопроекту об особенностях комплектования войск нацгвардии внес глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Речь идет в том числе о фотографиях и видеоматериалах. Хинштейн предлагает запретить росгвардейцам размещать информацию «о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени». Также предложено запретить размещать информацию о служебной деятельности.

Александр Хинштейн подчеркнул, что поправка устранит двойные подходы и напомнил, что такая норма уже существует для военнослужащих и добавил, что ограничения не коснутся работы пресс-служб.

«Считаю такой подход правильным. Когда человек надевает погоны, он сознательно идёт на ряд самоограничений. Публичность (тем более в условиях СВО!) — одна из них. Не согласен? Уходи на «гражданку», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который повышает предельный возраст для нахождения в запасе на пять лет.

Также Госдума приняла законопроект о налоге на сверхприбыли крупных компаний. Правительство РФ рассчитывает получить в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.