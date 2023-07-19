Таксист сбил женщину с тремя маленькими детьми на юго-западе Москвы

Автомобиль такси сбил женщину с тремя детьми в Москве. Фото: Сергей ГАПОН

Таксист сбил женщину и трех маленьких детей на юго-западе Москвы. Об этом в среду 19 июля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции российской столицы.

Сообщается, что 56-летняя женщина вместе с детьми переходила дорогу вне пешеходного перехода. Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова. На женщину с детьми наехал автомобиль-такси Skoda. Дети 4, 6 и 10 лет с травмами доставлены в больницу, женщина также пострадала и госпитализирована.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка», - сообщили в пресс-службе.

Накануне в дорожной аварии на северо-востоке столицы России с участием двух автобусов пострадали 11 человек. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в Москве утром 19 июля на внешней стороне 29 километра МКАД произошла авария: перевернулся грузовик с бетоном.

Тем временем в МВД опровергли появившуюся ранее информацию о падении автомобиля в Средний Царицынский пруд в Москве.