В мессенджере WhatsApp произошел сбой по всему миру

Зафиксированы сбои в работе мессенджера WhatsApp. Фото: REUTERS

Сбой в работе мессенджера WhatsApp зафиксирован в среду 19 июля в ряде стран мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщается, что многие пользователи столкнулись с невозможностью отправить и получить сообщения, причем сообщения не отправляются как в приложении, так и в веб-версии популярного мессенджера. Поступают также жалобы на некорректную работу приложения и сайта.

Сервис фиксирует отчеты о сбоях, поступающие из Нидерландов, Германии и Великобритании. Также большое число пользователей отметили сбои в работе мессенджера в Испании, Соединенных Штатах и Франции. Российские пользователи WhatsApp также столкнулись с проблемами в среду 19 июля.