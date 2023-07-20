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НовостиОбщество19 июля 2023 21:06

В мессенджере WhatsApp произошел сбой по всему миру

Из-за сбоя не отправляются сообщения в приложении и веб-версии мессенджера
Мария ПАВЛОВА
Зафиксированы сбои в работе мессенджера WhatsApp.

Зафиксированы сбои в работе мессенджера WhatsApp.

Фото: REUTERS

Сбой в работе мессенджера WhatsApp зафиксирован в среду 19 июля в ряде стран мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщается, что многие пользователи столкнулись с невозможностью отправить и получить сообщения, причем сообщения не отправляются как в приложении, так и в веб-версии популярного мессенджера. Поступают также жалобы на некорректную работу приложения и сайта.

Сервис фиксирует отчеты о сбоях, поступающие из Нидерландов, Германии и Великобритании. Также большое число пользователей отметили сбои в работе мессенджера в Испании, Соединенных Штатах и Франции. Российские пользователи WhatsApp также столкнулись с проблемами в среду 19 июля.