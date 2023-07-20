Катер и самолет тушат горящий банный комплекс на юго-востоке Москвы

В Москве горит банный комплекс. Фото: кадр из видео МЧС.

Банный комплекс загорелся на юго-западе Москвы. Об этом в среду 19 июля сообщает пресс-служба МЧС. Сообщается, что горит нежилое строение на улице Угрешской. Огнем охвачено 500 квадратных метров.

В тушении пожара задействовано 30 единиц техники и 100 сотрудников МЧС. Также сообщается, что для борьбы с огнем спасатели применяют катер и вертолет.

«К работам привлечены вертолет Московского авиационного центра и катер», - рассказали в пресс-службе.

По информации МЧС, людей в горящем здании нет.

Тем временем мощный пожар охватил здание ДК Металлургов в Мариуполе. Огонь полыхает в помещениях общей площадью 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в среду 19 июля 2023 из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма для движения автомобилей перекрыли трассу «Таврида» и эвакуировали более 2000 человек из четырех населенных пунктов.

Также сообщалось, что два российских самолета-амфибии вылетели в Турцию тушить лесные пожары.