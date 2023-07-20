Лавров: Запад пытался продвигать антироссийские тексты на саммите ЕС и СЕЛАК

Лавров рассказал о попытка Запада надавить на страны Латинской Америки с принятием антироссийских "текстов", Фото: REUTERS

Западные страны пытались продвигать антироссийские тексты во время саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в среду 19 июля, выступая перед руководителями некоммерческих организаций Российской Федерации. Полностью текст выступления министра опубликован на официальном сайте МИД РФ и доступен здесь.

«Вчерапытались на саммите ЕС - СЕLAC продавливать беспардонным образом, в лучших традициях «цветущего сада» антироссийские тексты. Но далеко не все им удалось. Латиноамериканцы показали свой характер», - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Российская Федерация никогда не заставляет членов объединений, в которых она участвует, принимать «тексты», доставляющие кому-либо из них неудобства.

«Имею в виду ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, а также наши отношения с Лигой арабских государств, Сообществом латиноамериканских и карибских стран», - уточнил Лавров.

О том, как участники саммита стран Евросоюза (ЕС) и Сообщества государств Латинской Америки (СЕЛАК) не смогли прийти к согласию относительно позиции по Украине, читайте здесь на KP.RU.

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