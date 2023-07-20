WhatsApp возобновил работу после масштабного сбоя

Сбой в работе мессенджера WhatsApp устранен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мессенджер WhatsApp устранил проблемы, с которыми столкнулись в среду 19 июля пользователи из различных стран мира. Об этом сказано в сообщении на официальной странице мессенджера в Twitter.

«Мы снова здесь, приятного общения!», - такое сообщение разместили на странице представители WhatsApp.

Напомним, многие пользователи столкнулись с невозможностью отправить и получить сообщения в среду 19 июля. Сообщения о сбоях поступали из Нидерландов, Германии и Великобритании. Многие пользователи отметили сбои в работе мессенджера в Испании, Соединенных Штатах и Франции. Российские пользователи WhatsApp также столкнулись с проблемами в среду 19 июля.

Ранее российские пользователи жаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».

Также сообщалось, что сбой в работе Telegram произошел 24 июня 2023 года. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.