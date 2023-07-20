В Киеве признали, что после прекращения зерновой сделки суда не пойдут в украинские порты

Советник Зеленского Подоляк признал, что после завершения зерновой сделки ни одна страна не направит свои суда в украинские порты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После прекращения действия зерновой сделки ни одно иностранное грузовое судно не пойдет в украинские порты. Об этом заявил советник офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, определяющей в этом вопросе является позиция страховых компаний.

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», - сказал Подоляк в эфире украинского телеканала «Рада» в среду 19 июля.

Напомним, с 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом заявило Министерство обороны России в связи с прекращением функционирования Черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора. В российском оборонном ведомстве добавили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Что такое зерновая сделка и почему Россия из нее вышла, читайте здесь на KP.RU.