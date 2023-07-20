В Сумах на востоке Украины произошли взрывы

В СУмах прогремели взрывы. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучало в ночь на четверг 20 июля в городе Сумы на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», уточнив, что, предположительно, звуки взрывов объясняются работой систем ПВО.

Также издание сообщило о ряде взрывов в Одессе.

В Сумской и Одесской областях, а также еще нескольких украинских регионах, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты оповещений министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее сообщалось, что сильный взрыв прогремел вечером в среду, 19 июля, во Львове.

Также сообщалось, что системы ПВО российской армии успешно сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону города Валуйки Белгородской области.

Накануне вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, пострадала беременная женщина и ее годовалая дочь.

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