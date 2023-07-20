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НовостиОбщество20 июля 2023 1:51

Глава Мелитопольского района Сигута: Каховского водохранилища уже не существует

Реки Днепр и Конка вернулись в свои русла
Мария ПАВЛОВА
Глава администрации Сигута: Каховское водохранилище перестало существовать.

Глава администрации Сигута: Каховское водохранилище перестало существовать.

Фото: REUTERS

Каховское водохранилище прекратило свое существование. Об этом рассказал РИА Новости глава Мелитопольского района Андрей Сигута.

«В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», - сказал чиновник агентству.

Глава администрации добавил, что реки Днепр и Конка вернулись в свои русла, как это было до образования водохранилища, а Северо-Крымский канал больше не наполняется водой.

Напомним, ВСУ взорвали Каховскую ГЭС ночью, 6 июля. Часть территорий области ушла под воду.

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области рекомендовали населению вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Также сообщалось, что с начала ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС за медицинской помощью к специалистам обратились 25 760 жителей Херсонской области, среди которых 1 562 ребенка.