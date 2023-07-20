ТАСС: дрон «Упырь» поразил на Днепре лодку с десантом ВСУ

Российские военные при помощи дрона "Упырь" поразили лодку с десантом ВСУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские военные при помощи беспилотного аппарата «Упырь» поразили лодку с десантом ВСУ, которые по Днепру пытались добраться в район Антоновского моста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-производителя FPV-дрона.

«Операторам удалось поразить их технику дважды, второй раз в ходе попытке эвакуации подбитой лодки. Незадолго до этого были вычислены и поражены военные, которые оборудовали укрепление под мостом», - рассказал агентству собеседник, добавив, что география применения «Упыря» расширилась. Сейчас эти беспилотники применяют в подразделениях от Грайворона до Херсона.

Напомним, в России разработали дрон «Упырь» для ударов в глубине фронта. Новая боевая машина создана с применением 3D-принтеров. При помощи дронов «Упырь» можно уничтожать бронетехнику противника на закрытых позициях, пресекать подвоз боеприпасов, личного состава и техники.

Еще в мае сообщалось, что дрон положительно зарекомендовал себя, сумев выполнить задачу по поражению укреплений украинской армии в условиях подавления сигнала.