Что произошло в ночь на 20 июля

Глава Крыма Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка от удара беспилотника ВСУ, Фото: REUTERS

В Крыму погибла девочка-подросток и оказались повреждены здания из-за атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Российские военные при помощи беспилотного аппарата «Упырь» поразили лодку с десантом ВСУ, который по Днепру пытался добраться в район Антоновского моста.

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