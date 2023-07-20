«Гуаньча»: Украине настанет конец, если Запад прекратит ее поддерживать Фото: REUTERS

Украине настанет конец, как только Запад перестанет поддерживать ее военной техникой и финансово. Такое заявление сделал военный обозреватель Чэнь Фэн в статье для портала «Гуаньча».

— Помощь НАТО не вырастет. С отправкой денег и боеприпасов уже возникают проблемы, а страны Запада — политически, финансово и социально — начинают уставать от этого бесконечного конфликта и новых требований Зеленского, — подчеркнул Чэнь Фэн.

Помимо этого, по словам обозревателя, Киев сейчас тоже находится в тупике из-за больших потерь в живой силе. Автор добавил, что Украина превратилась в «ходячего мертвеца», поэтому, в случае прекращения помощи от НАТО, все моментально закончится.

Также Чэнь Фэн считает, что цели Украины по членству в НАТО и захвату Донбасса и Крыма, противоречат интересам Североатлантического альянса. Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению автора, находится в отчаянии.

Ранее военный инструктор из Соединенных Штатов Эрик Крамер рассказал об ужасающих потерях ВСУ. Он отметил, что они выросли почти в три раза по сравнению с теми, что были несколько месяцев назад.