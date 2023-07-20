СК раскрыл гибель 11-летнего школьника в Москве: его убил 13-летний друг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователями московского СК раскрыли убийство подростка на юге российской столицы. Высинилось, что 11-летнего школьника убил его 13-летний друг.

«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения … В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства», - сообщает ведомство.

Отмечается, что в минувшую среду, 19 июля, 13-летний мальчик пошел в парк со своим другом, но из парка уже не вышел.

В квартире у подозреваемого в ходе обысков были обнаружены следы преступления, среди которых застиранная одежда со следами вещества бурого цвета - предположительно, это кровь. В ходе проверки показаний на месте преступления было обнаружено и изъято орудие убийства - им оказался нож. Он будет направлен на необходимые судебные экспертизы.

СК сообщает, что на данный момент продолжается проведение следственных действий.

Напомним, два года назад в Перми подросток убил 13-летнего друга, а на следственном эксперименте заявил, что тот «раздражал» его и «умничал везде».