Марочко: у ВСУ выросли безвозвратные потери на Краснолиманском направлении

Марочко: на Краснолиманском направлении у ВСУ выросли безвозвратные потери Фото: Александр КОЦ

На Краснолиманском направлении значительно выросли безвозвратные потери Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

— Ответные действия наших войск на безуспешные попытки противника прорвать наши оборонительные рубежи обернулись для ВСУ резким ростом безвозвратных потерь, — подчеркнул Марочко.

Он также добавил, что это связано с тем, что командование экономит западную военную технику и боеприпасы на этом направлении. Еще одной причиной увеличения потерь эксперт назвал сжатые сроки подготовки мобилизованных украинцев.

Ранее KP.RU рассказывал, что ВСУ несут рекордные потери на Васильевском направлении в безуспешных попытках проведения атак. После огромного количества потерь в живой силе и технике оставшиеся группировки сбежали с поля боя.