«Больше сумасшествия!»: во Франции отреагировали на просьбу Зеленского о поставках техники Фото: REUTERS

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумными новые просьбы президента Украины Владимира Зеленского об очередных поставках танков, а также истребителей.

«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения наступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?» - написал французский политик в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, накануне обозреватель Джейми Деттмер в материале для Politico написал о том, что страны Запада могут заставить Украину заключить мирное соглашение из-за постоянных требований оружия, а также помощи со стороны украинского президента.

Напомним, ранее Филиппо потребовал наказать Зеленского за провокацию из-за инцидента с упавшими ракетами в Польше. Тогда французский политик призвал отобрать западное оружие у Украины.