Хакеры RaHDit показали маршруты кораблей, выпустивших дроны по Крымскому мосту Фото: скриншот

Хакеры из группировки RaHDit представили маршруты гражданских кораблей, с которых могли быть выпущены катера-дроны по Крымскому мосту.

«"Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники», - приводит РИА Новости заявление группировки.

Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу катеров-дронов могли принимать участие два танкера - Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, один из которых дрейфовал за несколько дней до совершения теракта около российского побережья в Черном море.

Отмечается, что первый танкер был в 100 километрах от Новороссийска. Второй - дрейфовал чуть южнее. Позже оба встретились в море.

Хакеры полагают, что именно в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Отмечается, что для управления такими катерами, скорее всего, использовалось еще одно судно, которое находилось на дрейфе недалеко от Крымского моста.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, Киев устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было частично разрушено дорожное полотно. Кроме того, погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области. Сиротой осталась их 14-летняя девочка, которая была с родителями в машине, однако выжила в этой трагедии.