Пострадавшую на Крымском мосту девочку транспортировали в Москву Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку транспортировали в Москву. Здесь она продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике — РДКБ Минздрава России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— За время эвакуации состояние ребенка стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф г. Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, — заявил Роман Горбунов.

Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли родители девочки, а сама она получила ранения средней степени тяжести.

После этого при помощи санавиации ее доставили в больницу в Темрюке, а после в одну из детских больниц Краснодара. Ее жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает.