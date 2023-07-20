Минэкономики Аргентины: Буэнос-Айрес заблокировал заход судна с СПГ из России Фото: EAST NEWS

Власти Аргентины решили заблокировать заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России. Такое заявление сделал министр экономики страны и кандидат в президенты страны Серхио Масса.

«Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России», - сказал глава ведомства в интервью телеканалу C5N

Масса объяснил такое решение «уважением международных рамок».

Напомним, ранее заведующий консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Георгий Полин сообщил, что власти Аргентины стали массово отказывать российским гражданам в продлении туристического пребывания. Кроме того, россиянам отказывают в оформлении видов на жительство, а уже выданные отменяют.