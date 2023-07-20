Белорусские военные отработают учебно-боевые задачи с бойцами ЧВК «Вагнер» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные сил специальных операций Вооруженных сил (ВС) Белоруссии вместе с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в течение одной недели отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне «Брестский», расположенном около белорусско-польской границы. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Министерства обороны республики.

«Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК „Вагнер“. На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи», - сказано в заявлении белорусского военного ведомства.

Напомним, на прошлой неделе, 12 июля, Министерство обороны РФ сообщило о завершении процесса приемки тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер», которую компания получала для боевой работы в зоне специальной военной операции.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня 2023 года. Встреча продлилась около трех часов, в ней также принимали участие командиры отрядов ЧВК «Вагнер», которых было 35 человек. Позже глава государства предложил бойцам этой военной компании варианты трудоустройства в дальнейшем.