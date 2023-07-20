Офицер НАТО объяснил провал наступления ВСУ Фото: REUTERS

Отсутствие каких-либо успехов в наступлении Вооруженных сил Украины связано с надежными линиями обороны российской армии. Такое заявление сделал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

— Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва, — подчеркнул отставной офицер.

Он также добавил, что ВСУ отчаянно пытаются прорвать российскую оборону, но из-за обширных минных полей и хорошо выстроенных укреплений украинские войска не смогли добиться никакого успеха. Атламазоглу отметил и упорное сопротивление со стороны российских военнослужащих.

Ранее KP.RU рассказывал об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении. Подразделения «Западной» группировки войск смогли продвинуться на два километра по линии соприкосновения и до полутора километров в глубину. Также удалось уничтожить 65 наемников киевского режима.