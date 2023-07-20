Женщина на Сахалине рассказала полицейским об оружейном арсенале мужа из-за ссоры Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчина в Южно-Сахалинске лишился оружейного арсенала после звонков своей жены в полицию во время их семейной ссоры. Об этом передает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Как сообщает ведомство, 47-летний мужчина увлекался сезонной охотой, имея разрешение на ношение оружия. Тем не менее, еще в 2016 году правоохранительные органы изъяли у него охотничье ружье, а лицензия была аннулирована из-за обращения его жены, которая пожаловалась на мужа, заявив, что он угрожал ей оружием во время конфликта.

В гараже охотника остался бездымный одноосновной порох массой примерно 150 граммов и около 500 граммов дымного пороха, а также коробка с 16 пистолетными патронами, которые, как заявил мужчина, он нашел в мае 2016 года на берегу водоема.

Следствие установило, что боеприпасы, а также взрывные устройства и взрывчатые вещества мужчина незаконно хранил с мая 2016 года по декабрь 2022 года. Возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам нарушения 222-й статьи УК РФ.

О запасах взрывчатых веществ правоохранительные органы узнали после повторного обращения его жены, которая вновь обратилась в полицию во время их семейной ссоры, сообщив о нелегальной коллекции в гараже супруга, который сейчас ожидает рассмотрения дела в суде.

Напомним, ранее незаконный арсенал оружия обнаружили в шкафу у жителя Самарской области, который тот хранил дома десять лет.