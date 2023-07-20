В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту супругами

36-летняя Наталья и 40-летний Алексей погибли на месте Фото: соцсети

Прощание с супругами Натальей и Алексеем Куликовыми, которые погибли в теракте на Крымском мосту, проходит в четверг, 20 июля, в городе Новый Оскол в Белгородской области.

По информации РИА Новости, траурная церемония проводится в небольшой городской часовне. В ней принимают участие родственники, друзья и коллеги погибших, а также жители Нового Оскола.

У входа в часовню организовали мемориал с фотографиями Натальи и Алексея. Те, кто приходят на прощание, приносят с собой цветы и венки. Рядом с местом проведения траурной церемонии находятся несколько врачей, которые помогают родственникам погибшей пары.

По данным РИА Новости, Наталья занимала должность отдела в городском управлении образования, Алексей работал водителем грузовика.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил очередной теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

В четверг, 20 июля, стало известно, что пострадавшую девочку транспортировали в Москву. Здесь она продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике — РДКБ Минздрава России.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о семье, которая погибла в теракте на Крымском мосту. Дочь погибших супругов часто ездила с родителями в отпуск и не чаяла души в них. Для своей единственной принцессы они делали все. В соцсетях девочка то и дело благодарила их за исполнение заветных желаний.