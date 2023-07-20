Главы МИД ЕС обсудят ситуацию с зерновой сделкой 20 июля 2023 года

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию с зерновой сделкой 20 июля 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Европейского союза в четверг, 20 июля, обсудят развитие ситуации после прекращения зерновой инициативы. Также на повестке угроза продовольственной безопасности и военная помощь Украине.

«Это новая ситуация. До этого момента зерновые оставались в хранилищах, но не уничтожались», - заявил глава европейской дипломатии, отметив, что министры будут обсуждать, «что можно сделать».

При этом, по его словам, уже «есть только одно решение», которым является усиление военной поддержки Украины. «Если осуществляют удары, то мы должны предоставить средства ПВО, средства уничтожения дронов», - сказал он, указав на необходимость к поставке «еще большего количества военных средств».

Как писал сайт KP.RU, в документе, где представлены подготовленные ко встрече министров предложения Борреля, отмечается необходимость выделить дополнительные миллиарды на поставку оружия Киеву, а также серьезно расширить программу военной подготовки для украинских войск.