Боррель считает, что прекращение зерновой сделки приведет мировому кризису Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что прекращение действия зерновой сделки приведет к серьезному мировому продовольственному кризису.

«Уже определенно знаем, что это приведет к значительному мировому продовольственному кризису… Уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире», - глава европейской дипломатии в четверг, 20 июля, перед началом заседания министров иностранных дел стран Европейского союза.

Как писал сайт KP.RU, Боррель также отметил, что развитие ситуации после прекращения зерновой сделки будет одной из главных тем заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Напомним, в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о прекращении действия всех договоренностей по зерновой сделке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда допустила, что данная сделка может быть возобновлена в том случае, если западные страны пересмотрят свое отношение к исполнению обязательств.