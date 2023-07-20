Боррель: остановка зерновой сделки требует увеличить вывоз зерна Украины через ЕС Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в четверг, 20 июля, заявил, что из-за прекращения зерновой сделки Евросоюз должен более активно осуществлять вывоз зерна с Украины через свои страны.

Он напомнил, что, помимо морских маршрутов, есть так называемые «маршруты солидарности», которые допускают вывоз большого объема зерна.

«Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия», - цитируют Борреля РИА Новости.

Он пояснил, что страны ЕС, граничащие с Украиной, должны открыть границы и поспособствовать транспортировке зерна.

Президент России Владимир Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, ранее заявлял, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учетом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.

Недавно представитель МИД Мария Захарова сообщила, при каких обстоятельствах Россия вернется к обсуждению зерновой сделки. По ее словам, у ООН есть еще три месяца на выполнение меморандума по вывозу российских зерна и удобрений. Если по этой части будут достигнуты конкретные результаты — вместо очередных обещаний — Москва вернется к переговорам по зерновой сделке.