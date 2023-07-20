Avon проверяет данные о листовках в поддержку террористов в заказах Фото: Shutterstock

Компания Avon проверит сообщения о листовках в поддержку террористов, которые были якобы найдены в заказах с продукцией компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Avon Россия», отметив, что от правоохранительных органов обращений не поступало.

Днем ранее, 19 июля, газета «Коммерсант» заявила, что в доставленных курьерами заказах с продукцией Avon найдены печатные тексты с осуждением специальной военной операции, а также благодарностью от террористов, которые устроили нападения на Брянскую и Белгородскую области.

«Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе компании.

Компания отмечает, что в этом вопросе собирается сотрудничать с властями.