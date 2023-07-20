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НовостиПолитика20 июля 2023 8:16

Госдума приняла во втором чтении законопроект о разовом налоге на сверхприбыль

Также депутаты освободили от уплаты сбора выплачивающих дивиденды застройщиков
Роман ПОЛОСИКОВ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о разовом налоге на сверхприбыль

Госдума приняла во втором чтении законопроект о разовом налоге на сверхприбыль

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении одобрила законопроект о единоразовом налоге на сверхприбыль с российского бизнеса. Об этом рассказала газета «Коммерсант».

Отмечается, что при рассмотрении документа депутаты освободили от оплаты сбора застройщиков, которые выплачивали дивиденды, и проблемные финансовые организации. Освобождены от необходимости и те компании, которые активно инвестируют в российский рынок.

В перечень тех, кому не нужно будет оплачивать этот налог, попали предприятия из сферы угледобывающей и нефтегазовой отрасли, малый и средний бизнес, а также те, кто платит единый сельхозналог.

Напомним, что ранее правительство Российской Федерации одобрило этот законопроект. В Минфине уточнили, что новый налог необходимо будет оплатить не позднее 28 января 2024 года. При этом есть возможность снизить сумму налога вдвоем до пяти процентов, а для этого нужно оплатить налог до 30 ноября 2023 года.